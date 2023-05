Ferragnez 2, prima puntata: Fedez, lite con Chiara e scoperta del tumore

The Ferragnez, Fedez e la scoperta del tumore

Nel primo episodio di The Ferragnez 2, Fedez ha raccontato il giorno ed il modo in cui ha scoperto di avere il tumore al pancreas. "Una mattina dovevo andare a fare una tac ai polmoni perché sono asmatico e sono arrivato con due ore in ritardo perché avevo litigato con Chiara", ha raccontato il rapper, per poi aggiungere: "Mentre stavo facendo il controllo è passata di lì una dottoressa che si occupa di panceras e ha notato il mio pancreas un po' ingrossato. Abbiamo deciso quindi di fare ulteriori controlli, ed eccoci qui". I medici sono riusciti ad intervenire per tempo, ma per Fedez non è stato facile affrontare l'operazione ed il post operatorio. Al suo fianco c'è sempre stata la Ferragni, che lo ha saputo sostenere e supportare nei momenti difficili.