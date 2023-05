Dua Lipa, il nuovo amore è Romain Gravas: chi è, lavoro, età

Dua Lipa fidanzato: chi è Romain Gavras?

La popstar è apparsa molto innamorata. Dal suo account Instagram ha inviato anche una dedica d'amore a Romain Gavras a commento di alcune foto della coppia nella città francese: "Ieri sera a Cannes con la mia dolce metà". Il nuovo compagno di Dua Lipa è uno dei più importanti registi francesi e ha lasciato il segno sulla scena cinematografica internazionale. Classe 1981, Romain è nato a Parigi ed è figlio del famoso regista greco Costa-Gavras. Tra i suoi lavori più importanti anche "Our Day Will Come" (2010) e "The World Is Yours" (2018), una commedia criminale che ha affascinato critica e pubblico. Con queste pellicole si è imposto come regista innovativo e coraggioso.