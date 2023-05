Beatrice Quinta incinta? Annuncio ambiguo, pose hot, i fan taggano Rkomi

Beatrice Quinta è tornata a far parlare di sé per un post condiviso nelle scorse ore su Instagram, dove si mostra seduta su un water con indosso una T-Shirt con scritto: "Future Milf". A corredo dello scatto le parole della cantante rivelazione dell'ultima edizione di X Factor: "Ho aspettato tanto per dirvelo ma credo sia arrivato il momento". Quindi ha concluso con l'emoticon raffigurante una donna in dolce attesa.