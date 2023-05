Mare Fuori 4: anticipazioni, retroscena e quell'errore ad inizio riprese

Al via le riprese della quarta stagione di Mare Fuori , la serie tv di grande successo premiata anche ai Nastri d'argento dedicati alla serialità . Attori sul set, come attestato anche dalle foto condivise sui social, fino a settembre per riprendere un racconto che ha lasciato tutti col fiato sospeso.

Mare Fuori 4, le parole di Maria Esposito

Tra gli attori che hanno condiviso alcuni momenti del lavoro sul set, c'è anche Maria Esposito, l'interprete di Rosa Ricci, che ha condiviso con i suoi follower un'immagine in cui la si vede leggere il copione sorpresa, mentre il Comandante (alias Carmine Recano), la guarda divertito. In una recente Instagram stories l'attrice ha commentato questo nuovo inizio scrivendo: "Questa stagione per me sarà tanto difficile quanto immensa. Sono piena di adrenalina e spero di regalarvi il doppio delle emozioni che proverò io quest'anno". Anche Lucrezia Guidone (Sofia) e Ludovica Coscione (Teresa) hanno pubblicato alcuni scatti dai camerini.