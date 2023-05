Beyoncé e Jay-Z, villa extralusso da record: costa una cifra astronomica!

Beyoncé e Jay Z avrebbero comprato una nuova dimora di lusso a Malibù , Los Angeles. La celebre coppia dello showbiz, stando alle indiscrezioni che circolano in rete, avrebbe acquistato non una semplice villa , ma la casa più costosa di tutta la California .

Beyoncé e Jay Z, il costo della villa di lusso

Secondo quanto riportato dal sito Tmz la magione acquistata da Beyoncé e da Jay Z avrebbe un valore di 200 milioni di dollari (che sarebbero stati pagati in contanti). Una cifra astronomica che rappresenta il secondo acquisto più caro negli Usa (il primo è stato un appartamento a New York venduto per 238 milioni di dollari).