Radio Zeta Future hits live 2023: arrivano anche Tananai e Elodie

Fervono i preparativi per il Radio Zeta Future hits live , che si terrà il 10 giugno alle ore 21 al centrale del Foro Italico di Roma. A condurre il tanto atteso evento musicale saranno Paola Di Bendetto , Jody Cecchetto e Camilla Ghini , che incarnano i valori della Generazione Zeta, portando sul palco energia e freschezza.

Radio Zeta Future Hits Live, le parole dei conduttori

"Siamo contentissimi ed emozionati di poter risalire sul palco del Radio Zeta Future Hits Live per il secondo anno, dopo averlo inaugurato l’anno scorso. Quest’anno puntiamo a riconfermare questo evento come simbolo della nostra generazione, la Generazione Zeta! Non vediamo l’ora!", hanno dichiarato i tre conduttori.