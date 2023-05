Filippo Magnini e Giorgia Palmas sventano borseggio a Milano: cosa è successo

Filippo Magnini e Giorgia Palmas eroi per caso. Il 27 maggio scorso, l'ex campione di nuoto e la moglie hanno sventato un tentativo di furto ai danni di una donna a Milano. L'ex di Federica Pellegrini e la conduttrice si trovavano in un locale in corso Sempione, quando hanno udito le voci di una persona a cui stavano rubando la borsa.