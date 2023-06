Barbie e la vernice rosa sold out dopo il film: la rivelazione

Barbie, la rivelazione di Margot Robbie

La regista Greta Gerwig ha spiegato: "Quella tonalità di rosa era importante per mantenere l’estetica del film", per poi aggiungere: "Volevo che i rosa fossero molto luminosi, e che tutto fosse quasi troppo. Non volevo dimenticare ciò che mi ha fatto amare Barbie quando ero una bambina”. Il risultato è stato ottimale, tanto che la stessa protagonista Margot Robbie ha svelato che alcuni membri della troupe, seppur impegnati in altre zone dello studio, non hanno potuto fare a meno di far visita nella zona da lei definita una vera e propria "hit di dopamina". Recentemente è stato realizzato dalla Mattel un camper tutto rosa di Barbie. Una vera chicca per gli amanti del genere.