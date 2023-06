Viaggi Pazzeschi, Victoria Cabello nuda a teatro e a cena: "Ca**i ovunque"

Victoria Cabello è tornata in tv il 6 giugno con una nuova puntata di Viaggi Pazzeschi, il programma condotto insieme a Paride Vitale in onda ogni martedì in prima serata su Tv8. I due ex vincitori di Pechino Express 2022 anche in questa occasione hanno dato dei curiosi ed alternativi consigli a chi vuole visitare alcune delle mete turistiche più famose.