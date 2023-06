Victoria De Angelis, chi è la nuova fiamma Luna: vacanze e baci bollenti

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, si è concessa qualche giorno di vacanza in barca tra Ibiza e Formentera dopo l'esibizione a Barcellona per il Primavera Sound Festival. L'artista è stata paparazzata dai fotografi del settimanale Chi che l'hanno pizzicata nel momento in cui si scambiava delle tenerezze con Luna, una affermata modella di orgini brasiliane che si mormora possa essere la sua nuova partner.