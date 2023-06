Rio de La Casa di Carta diventerà papà: l'annuncio social

Miguel Herran presto papà: l'annuncio sui social

L'attore ha rivelato la lieta notizia con un post su Instagram, pubblicando altresì alcune foto insieme alla compagna e anche la prima ecografia del nascituro, di cui non si conosce ancora né sesso né il nome. A commento dello scatto ha scritto: "Non posso dire molto di più, le immagini parlano da sole… questa è la mia famiglia. Ed è ciò che amo di più in questo mondo. Celia mi ha fatto il regalo più grande della mia vita… diventeremo genitori. Non sappiamo ancora niente, solo che per il momento è tutto perfetto e che sembra di vivere un'illusione per noi molto difficile da gestire".