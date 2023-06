Belen Rodriguez lascia le Iene? Ecco chi è la possibile sostituta

Belen Rodriguez non sarà più alla conduzione de Le Iene ? Stando ai rumors che circolerebbero tra i corridoi di Cologno Monzese, la showgirl argentina potrebbe non essere più al timone del celebre programma di Italia 1 e sostituita da un volto molto noto di Mediaset, ovvero Veronica Gentili , giornalista e conduttrice di Controcorrente.

Le Iene, Belen Rodriguez sostituita da Veronica Gentili?

I dati di ascolto di Controcorrente non hanno quasi mai superato il 4%, motivo per cui l'azienda avrebbe deciso di spostare la Gentili a Le Iene, puntando su di lei e sulla sua professionalità. L'ipotesi potrebbe essere quella di affiancarla a Belen oppure di sostituirla del tutto. Un'ipotesi che però andrebbe in controtendenza rispetto alle idee di Davide Parenti di puntare sulla conduttrice argentina per portare un po' di leggerezza al programma.