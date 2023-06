Morte Silvio Berlusconi, Mediaset cambia i palinsesti: i dettagli

Cambio della programmazione dei palinsesti Mediaset anche per il 13 giugno in ricordo di Silvio Berlusconi, morto nella mattinata del 12 giugno a Milano. Su Canale 5, dalle 8.40, andrà in onda Mattino Cinque News - Speciale. L'edizione straordinaria del programma proguirà fino alle 13.00.