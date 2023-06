Treat Williams, star di “Hair” ed “Everwood", è morto a 71 anni

Treat Williams , attore di " Blue Bloods " e " Everwood ", è morto il 12 giugno all'età di 71 anni a causa di un incidente motociclistico nel Vermont, così come riferito dal suo agente Barry McPherson alla CNN. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, gli investigatori ritengono che il conducente di un veicolo, intento a girare, non abbia visto la moto guidata da Williams quando si è verificato l'impatto. Da un post su Facebook dei vigili del fuoco si apprende che una persona è stata trasportata in aereo in un centro medico regionale e un'altra è stata trasportata tramite ambulanza.

Chi era Treat Williams

Nato a Rowayton, nel Connecticut, Treat ha studiato teatro al college e si è trasferito a New York poco dopo la laurea. La passione per il cinema lo ha portato ben presto ad avere il ruolo di sostituto di John Travola in "Grease". Nella sua carriera cinematografica, Williams è stato interprete anche nell'adattamento del regista Milos Forman del musical "Hair" nel 1979, seguito da "Prince of the City" due anni dopo. Negli anni '90 ha interpretato il cattivo nell'adattamento pulp-comico "The Phantom" e il super-agente Michael Ovitz nel film HBO basato sul libro "The Late Shift", sulla battaglia di successione di "The Tonight Show", ricevendo una nomination ai Primetime Emmy per quel ruolo. Tra i suoi film e serie tv di successo anche "Deep Rising", "Everwood", "Chicago Fire". Nel 2022 ha recitato nella miniserie HBO "We Own This City", la cronaca del produttore David Simon sulla corruzione e la politica interna nel dipartimento di polizia di Baltimora.