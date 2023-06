Beatles, Paul McCartney e l'ultimo brano della band grazie all'IA

Paul McCartney ha rivelato al programma Today della BBC Radio 4 di aver impiegato l'intelligenza artificiale per la realizzazione "dell'ultimo disco dei Beatles". Il celebre cantante inglese ha sottolineato che la tecnologia è stata utilizzata per estrapolare la voce di John Lennon da un vecchio demo in modo da poter completare la canzone. "L'abbiamo appena finito e uscirà quest'anno", ha svelato l'artista, anche se non ha fornito ulteriori indicazioni circa il titolo del brano, anche se si pensa possa essere Now and Then del 1978.