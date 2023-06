Ivano Monzani e il meme virale a LoveMi: la rivelazione di Fedez

LoveMi, Fedez e l'ironica decisione su Ivano

Nel corso della prima edizione del concerto organizzato da Fedez, il tecnico fu ripreso a sua insaputa in una diretta social, durante l'esibizione del rapper Parky. Le parolacce pronunciate sul palco non furono apprezzate dall'addetto della sicurezza, che manifestò non troppo velatamente il suo disappunto. Ad un anno di distanza, il marito di Chiara Ferragni ha scherzato sull'accaduto, mentre Ivano ha commentato la decisione del cantante di piazzarlo dietro le quinte per la troppa notorietà con un ironico: "Mi tocca".