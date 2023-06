Madonna ricoverata in terapia intensiva: cosa è successo

Madonna sarebbe stata ricoverata per alcuni giorni in terapia intensiva a causa di alcuni problemi di salute. Come rivelato da Variety, la popstar americana avrebbe contratto una seria infezione batterica . Lo stato di salute della cantante sarebbe in netto miglioramento e si attenderebbe un pieno recupero.

Madonna e il ricovero d'urgenza

Il tour 'Celebration', che doveva iniziare il 15 luglio da Vancouver, è stato posticipato. Stando a quanto riferito da Page Six, Madonna sarebbe stata trovata incosciente e trasportata d'urgenza in un ospedale di New York City. La celebre interprete di 'Like a Virgin' sarebbe stata intubata per almeno una notte. Al suo fianco la figlia Lourdes, che le sarebbe stata vicino per tutto il tempo di degenza. L'ultimo post di Madonna condiviso su Instagram risale ad una settimana fa. A commento di uno scatto che la raffigura: "La quiete prima della tempesta". L'artista ha camminato con le stampelle per diversi mesi prima di annunciare di essersi completamente ripresa da un infortunio avvenuto sul palco tre anni fa.