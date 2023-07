Barbara d'Urso fuori da Mediaset, sostituita da Myrta Merlino? Il gossip

Barbara d'Urso non sarà più al timone di Pomeriggio Cinque . Mediaset ha annunciato con un comunicato ufficiale che la presentatrice non sarà più alla conduzione del talk show di intrattenimento pomeridiano: "Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio Cinque".

Barbara d'Urso fuori da Mediaset

Il comunicato poi prosegue con: "Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali". Fino a qualche settimana fa, circolavano dei rumors circa l'intenzione della presantrice di approdare sulle piattaforme di video streaming. In aggiunta si era vociferato anche di una sua partecipazione a Ballando con le Stelle in qualità di giurata.