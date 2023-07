Lutto per Robert De Niro: è morto il nipote 19enne

Robert De Niro, l'annuncio della morte del nipote

In un post condiviso sui social Drena ha scritto: "Mio bellissimo dolce angelo, ti ho amato oltre ogni parola sin dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia". Ed ancora: "Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è stato puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te adesso”, quindi ha aggiunto: "Non so vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto provare per essere stata la tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato e avrei voluto solo che l’amore potesse salvarti". Al momento le cause della morte del giovane non sono ancora state rese note.