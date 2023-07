Call My Agent Italia, Elodie nel cast delle star della seconda stagione!

Sky ha presentato la seconda stagione di Call My Agent 2 , il riadattamento della serie tv francese di successo, svelando anche i nomi dei personaggi a cui dovranno badare Michele Di Mauro , Sara Drago , Maurizio Lastrico , Marzia Ubaldi , Sara Lazzaro , Francesco Russo , Paola Buratto , Kaze ed Emanuela Fanelli in veste di agenti.

Il cast di Call My Agent 2

Elodie, Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Sabrina Impacciatore e Gianmarco Tognazzi appariranno invece nei panni di sé stessi. Un cast d'eccezione quindi per una serie che in Italia potrebbe consolidarsi. Le quattro stagioni della saga francese Chiami il mio agente! targata Netflix sono state d'ispirazione per il riadattamento. La serie Sky Original è prodotta da Sky Studios e Palomar ed è stata scritta da Lisa Nur Sultan con Federico Baccomo e Dario D'Amato, con la regia di Luca Ribuoli. Al centro della narrazione ancora le vicissitudini della CMA, immaginaria agenzia di spettacolo con sede a Roma, e le disavventure dei suoi soci, alle prese con le carriere dei personaggi dello spettacolo, sempre pronti a nuove sfide.