Tiziano Ferro deve operarsi, l'annuncio social: "Ora posso dirvi la verità"

Tiziano Ferro ha svelato nelle scorse ore su Instagram di avere un nodulo alle corde vocali . La diagnosi è arrivata prima dell'inizio del suo tour che non è stato interrotto nonostante l'avviso dei medici a evitare i concerti. Una scelta fatta dal cantante per non deludere i suoi fan.

La confessione di Tiziano Ferro

"Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare... ma non importa", ha svelato l'artista. Poi ha aggiunto: "L'unica cosa che ho bisogno di dire - e che ci tengo voi sappiate - è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città".