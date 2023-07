Jovanotti dopo l'operazione: “Non posso tornare in Italia". E spiega perché

Jovanotti continua ad aggiornare i fan sul suo stato di salute dopo la caduta in bici a Santo Domingo , a causa della quale ha subito la rottura della clavicola e del femore . Nelle scorse ore il cantante ha condiviso un breve video su TikTok, dove per la prima volta è apparso senza flebo e seduto in sedia a rotelle .

Jovanotti dopo la caduta in bici: come sta

Fiducioso per la sua guarigione post intervento, Jovanotti ha rassicurato e aggiornato i fan, dicendo: "Oggi sto seduto un'oretta e piano piano iniziamo a fare un pò di movimenti". Per lui non è ancora possibile il rientro in Italia, a causa dei possibili rischi collaterali legati all'operazione: "Come mi dice il mio Fabrizio Borra. Appena sarò in grado di prendere un volo andrò da lui. Purtroppo dopo un intervento così grosso ci sono dei rischi di trombosi, per cui per riprendere l’aereo c’è bisogno di un po’ di tempo, per ristabilire la circolazione del sangue senza rischi".