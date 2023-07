Ballando con le stelle 2023, i rumors su cast e giuria: i possibili nomi

A pochi mesi di distanza dall'inizio di Ballando con le Stelle 2023 , si moltiplicano le indiscrezioni riguardanti il nuovo cast scelto da Milly Carlucci . Stando agli ultimi rumors tra le new entry ci sarebbe anche l'ex conduttore de Le Iene (insieme a Belen Rodriguez) Teo Mammucari , che pare sia in trattativa per un posto in giuria .

Ballando con le Stelle 2023: Mammucari in giuria, Ventura e Babieri nel cast?

Se il rumor fosse confermato, Mammucari si troverebbe al fianco di Selvaggia Lucarelli, con la quale non scorrerebbe buon sangue. Le altre voci che circolano in rete riguardano invece i concorrenti di Ballando con le Stelle. Secondo Dagospia, la conduttrice Simona Ventura e lo chef pluristellato Bruno Barbieri potrebbero scendere in pista e mettersi alla prova con la danza. Al momento però non vi è nulla di confermato. Le ultime indiscrezioni riportano anche che tra i concorrenti in trattativa siano stati bocciati Karma B e il pasticcere di Bake Off Italia Damiano Carrara. In precedenza si è parlato anche del giornalista Antonio Caprarica.