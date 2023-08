Alex Schwazer al Grande Fratello 2023: "Signorini, entro solo se..."

Grande Fratello Vip 2023, la condizione di Alex Schwazer

Nel filmato l'atleta ha precisato che entrerà nella Casa di Cinecittà ad patto che: "Ci sarò se vengo messo nella condizione di potermi anche allenare". Lo sportivo ha come obiettivo, infatti, la qualifica per i prossimi Giochi di Parigi. Il marciatore italiano campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, è stato squalificato per doping fino al 2024, nonostante sia stato archiviato in Italia nel 2021 il procedimento penale per doping a suo carico. La decisione dei giudici italiani non è stata accettata dalla giustizia internazionale e dall'Agenzia mondiale antidoping.