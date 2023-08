Morgan fuori da X Factor? La decisione di Sky e la richiesta dei social

Morgan e la richiesta del pubblico di X Factor

In molti sui social si sono scagliati contro Morgan, manifestando segnali di forte dissenso per quanto visto e sentito. Tali malumori si sono anche riversati sotto l'ultimo post di X Factor Italia. A nulla pare siano servite le scuse ufficiali pubblicate dal cantante sul suo profilo Instagram, dato che in molti chiedono che venga cacciato dal popolare talent musicale. Alcuni utenti hanno perfino sottolineato come il suo gesto sia stato contrario alle regole di comportamento fatte proprie da Sky, che riportano l'integrità e il rispetto tra i principi fondamentali della compagnia stessa. “Se non sono parole scritte a vuoto, allora penso che la decisione di sostituire Morgan debba essere presa” ha concluso l’utente in questione. “Anni di messaggi pro-inclusione e tolerance spazzati via da un individuo del genere. Mi auguro venga fatta una sostituzione” ha chiosato un altro.