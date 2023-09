Wanda Nara a Bailando 2023 per un motivo speciale: il gossip

Wanda Nara andrà a Bailando 2023 . La moglie del calciatore del Galatasaray ( a cui recentemente è stata diagnosticata una delicata malattia ) potrebbe dunque far parte del dancing show che ha il suo corrispettivo italiano in Ballando con le Stelle (dove la manager è stata ospite lo scorso anno come ballerina per una notte)?

Wanda Nara, Bailando 2023 e l'Italia

A svelare la notizia che Wanda Nara andrà a Bailando 2023 è stato nelle scorse ore Angel de Brito rispondendo ad alcune domande fatte dai suoi followers su Instagram. Il giurato ha assicurato che l'ex conduttrice di MasterChef Argentina non farà parte del cast del programma, bensì per accompagnare l'amico Kennys Palacios concorrente del programma. Non è ancora dato sapere quando la showgirl arriverà in Sud America. Al momento la famiglia Icardi al completo si trova in Italia a Milano, dove dove ha vissuto gran parte della sua storia d’amore con l’ex compagno Maxi Lopez e il suo attuale marito.