Sanremo, Gerry Scotti ci sarà! Il video social che non lascia dubbi

La foto e il post social con Amadeus hanno scatenato le ipotesi sul probabile approdo di Gerry Scotti a Sanremo. "Beccati...colazione in compagnia”- la caption scelta per lo scatto che nei scorsi giorni ha attirato l’attenzione dei fan della kermesse musicale e non solo. Molti hanno approfittato dell’indizio per invitare i vertici Rai a portare Gerry a Sanremo, al fianco del confermatissimo Ama.