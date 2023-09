Francesca Ferragni, le prime foto del matrimonio della sorella di Chiara

Francesca Ferragni , sorella dell'imprenditrice digitale Chiara, è convolata a nozze . La più grande delle tre sorelle Ferragni ha sposato Riccardo Nicoletti , compagno di lunga data e papà del piccolo Edoardo. La cerimonia, blindatissima, si è celebrata nella magnifica location del Castello di Rivalta , in provincia di Piacenza. La coppia ha deciso di mantenere tutto top secret e alcuni hanno addirittura assicurato che i neo sposi abbiano imposto rigide regole agli invitati. Francesca, da sempre molto riservata, avrebbe preferito godersi il giorno delle nozze non troppo alla luce dei riflettori.

Matrimonio Francesca Ferragni: dettagli dell'abito da sposa

A svelare qualche dettaglio in più sul luogo della cerimonia e sull'abito della sposa ci ha pensato Enza de Cristofaro, moglie del giocatore del Monza D'Ambrosio. Sui propri social, Enza ha postato il video dell'arrivo degli sposi: come da tradizione, il primo ad arrivare è stato Riccardo, accompagnato dai genitori e dal piccolo Edoardo. Abito blu notte, elegantissimo, per papà e figlio. La sposa, anche lei accompagnata dai genitori ha scelto un abito bianco di pizzo, con spalle scoperte ma maniche lunghe. Capelli raccolti e un bellisimo bouquet di margherite. Molto elegante anche la mamma della sposa, Marina Di Guardo che ha optato per un abito rosa scintillante.