Mihajlovic, Virginia in lacrime: "Era con me al matrimonio, l'ho sentito"

Virginia Mihajlovic ed il dolore per la morte di Sinisa

Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Virginia ha raccontato del dolore che prova per la mancanza del padre: "Papà ci dava tantissima sicurezza, era presente e ci dimostrava il suo amore. Ci ha lasciato un vuoto enorme". La commozione è tanta che la designer ha ceduto subito alle lacrime non appena si è parlato di Sinisa Mihajlovic. "Rimandavo il matrimonio da un anno per papà. Assistere al nostro matrimonio per lui era la cosa più bella. Io speravo che riuscisse ad esserci, era il mio sogno arrivare all'altare con papà. Io però l'ho sentito accanto, durante tutta la giornata. Il matrimonio è già una giornata emozionante, è stato difficile vivermi la giornata appieno, ma ce l'ho fatta. Ho pensato all'amore per Alessandro, ero certa che lui mi guardasse. Mi sono sentita protetta, la sua presenza la sento", ha confessato Virginia a Verissimo...