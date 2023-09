Verissimo, Schwazer e il Grande Fratello: "Ecco perché partecipo"

Alex Schwazer, il doping e la squalifica

La storia di Alex Schwazer è fatta da tanti successi, ma anche di cadute. Nel 2012 è risultato positivo al test antidoping, l'atleta aveva ammesso anche di aver assunto eritropoietina per rimanere competitivo. Dopo qualche anno, nel 2016, un nuovo test e una nuova positività, ma stavolta si proclamò innocente. Nel 2021, è stato assolto dalla giustizia ordinaria, ma la giustizia sportiva ha confermato la squalifica fino a luglio 2024. In merito a tali fatti Alex ha commentato a Verissimo: "Il 7 luglio del 2024 finisce la squalifica. Mi auguro che la squalifica venga ridotta. Se resta com'è attualmente, non avrò la possibilità di qualificarmi per le Olimpiadi. Le gare preolimpiche sono tutte prima. Ci spero, sono pronto e motivato"...