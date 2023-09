X Factor 2023: quando inizia e conferenza stampa. Michielin e Morgan?

Fervono i preparativi per l'inizio di X Factor 2023, che prenderà il via giovedì 14 settembre in prima serata su Sky e in streaming su NOW. Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan insieme alla conduttrice Francesca Michielin faranno gli onori di casa del popolare talent show che nel corso degli anni ha lanciato diversi artisti come Marco Mengoni e i Maneskin (entrambi ex vincitori, tra l'altro, del Festival di Sanremo).