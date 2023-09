Boomerissima 2, Alessia Marcuzzi torna in tv: come lo ha annunciato

Alessia Marcuzzi si sta preparando per tornare in tv con Boomerissima 2 . A poco più di un mese dall'inizio della seconda stagione del fortunato programma di Rai 2 , la showgirl romana ha condiviso con i suoi numerosi fan un video dove si trova in palestra davanti ad uno specchio, quindi a commento ha scritto: "Si comincia... Boomerissima ".

Alessia Marcuzzi e Boomerissima: l'annuncio su Instagram

L'ex volto Mediaset (incurante del gossip che l'ha vista recentemente protagonista) si è mostrata con indossa una canotta bianca, un paio di leggins rosso bordeaux e una fascia per capelli dello stesso colore. I suoi fan hanno quindi ritenuto che la showgirl fosse impegnata in alcuni nuovi balletti, per la seconda stagione del programma di successo targato Rai 2, che prenderà il via il 31 ottobre. Inoltre, Alessia ha anche pubblicato un video Instagram in cui Madonna si scatena sulle note della sua "Papa Don't Preach", quindi ha scritto: "Boomerissima sta tornando". Tra i ballerini del programma, anche Giulia Spalletti, che recentemente è stata paparatazzata insieme a Stefano De Martino in barca, accendendo così il gossip.