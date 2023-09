Antonella Clerici, lacrime in tv: la sorpresa di Anna Moroni

Antonella Clerici ha ricevuto una sorpresa inaspettata nel corso dell'ultima puntata di È sempre mezzogiorno , andata in onda giovedì 14 settembre su Rai 1. Durante la conduzione, la presentatrice è stata interrotta dall'entrata non prevista di Anna Moroni, esperta di cucina e storico volto della trasmissione.

Antonella Clerici, le lacrime in tv dopo l'arrivo di Anna Moroni

Un'emozione troppo grande per la Clerici nel rivedere la sua amica e collega, che è stata al suo fianco per numerosi anni, tanto che la conduttrice ha ceduto alle lacrime. Le due si separarono televisivamente quando Antonella decise di non proseguire più con la conduzione de La prova del cuoco. Uno stop che però è durato solo qualche anno, poiché la piemontese è poi tornata con un nuovo format di cucina di successo proprio su Rai 1.