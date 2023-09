Inter-Milan, Frattesi e la gag con Verdone per Vita da Carlo 2

Davide Frattesi e Carlo Verdone: lo spot per Vita da Carlo 2

Nel video si vedono Carlo Verdone e Davide Frattesi parlare al telefono. Alla centro della conversazione un clamoroso equivoco, poiché mentre il calciatore ha pensato di parlare del derby di sabato 16 settembre a San Siro contro il Milan, il regista invece ha ritenuto si stesse discutendo della sua serie tv Vita da Carlo. "Davide allora che mi dici? Sei emozionato pure te?", ha esordito Verdone riferendosi alla serie che lo vede protagonista. "Di più. Non ci dormo da una settimana. Guarda che la guarderanno milioni di persone da tutto il mondo...", ha replicato il calcitore. Ed ancora: "Metti che mi fanno uno striscione... o che cantano il mio nome in tutto lo stadio?". Dopo queste parole, l'attore ha realizzato il macroscopico equivoco, quindi ha chiesto: "Non stai parlando della mia seconda stagione...". "Eh no Carle', parlavo del calcio, del derby". Fingendo di aver capito, Verdone ha poi continuato: "Stavo a scherza' Davide, mica so' scemo", quindi ha concluso": "Se tante volte venerdì hai l'occasione di poterla vedere... ah stai in ritiro? Sai che c'è, fattela raccontare da qualcuno... mai una soddisfazione".