20 anni di Sky: a Roma tre giorni di incontri e musica con grandi ospiti

Sky festeggia i 20 anni in Italia: per per celebrare l'evento il 2, 3 e 4 ottobre a Roma il magnifico sito archeologico del Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano si trasformerà in uno studio televisivo d’eccezione. Durante la manifestazione si ripercorrerà il percorso fatto dall'emittente televisiva e come ha contribuito in vent’anni allo sviluppo del settore dell’audiovisivo e della creatività, con un impegno che, ancora oggi, è quello di innovare e di sperimentare nuovi linguaggi, nuovi talenti e nuove tecnologie, avendo lo sguardo sempre rivolto al futuro.