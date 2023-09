Alena Seredova e il rapporto con Buffon: “Oggi gli posso solo dire grazie”

Alena Seredova a Verissimo: Alessandro Nasi e le nozze

Alena Seredova e Alessandro Nasi sono convolati a nozze lo scorso 17 giugno dopo 9 anni d'amore. La modella è madre di tre figli, due nati dal precedentemente matrimonio con Gigi Buffon e una avuta con l'attuale marito. "Penso di non essere stata un boccone facile da portarsi a casa, una donna delusa e ferita, magari un pò troppo esposta in quel momento con due bambini. Se non sono tuoi, ci devi lavorare di più. Penso che lui, in questi anni, sia diventato un vero amico per loro, un compagno di viaggio", ha confessato la Seredova.