Asia Argento, Morgan e le polemiche di Selinunte: “Meglio che sto zitta”

Asia Argento e la figlia Anna Lou sono state ospiti dell'ultima puntata di Verissimo , andata in onda sabato 16 settembre su Canale 5. Nel corso dell'intervista l'attrice ha parlato del suo rapporto attuale con Morgan , suo ex compagno (e padre della sua primogenita), nonché attuale giudice di X Factor .

Verissimo, Asia Argento e i rapporti con Morgan oggi

"Io e lui non abbiamo rapporti, ogni tanto mi manda della musica, ad esempio, di notte mi arrivano delle canzoni che mi manda. È un artista sempre interessante. Io penso che lui sia stato il grande amore della mia vita ma quando uno ama troppo se stesso è difficile che ami anche gli altri", ha tenuto a precisare la regista. Inevitabile il riferimento anche ai recenti fatti che hanno visto tristemente protagonista il cantante a Selinunte (e che hanno profondamente indignato il web): “Credo nel suo potenziale come musicista, non come persona che parla in tv. Io non mi sento di dire molto su quello che ha detto recentemente, meglio che sto zitta”, ha affermato la Argento.