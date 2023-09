Sofia Goggia in tv: la chiave per il successo e la bellezza

Sofia Goggia tra successi e bellezza

Come raccontato dalla sportiva, alla base dei suoi successi ci sono anche la perseveranza e la forza di volontà: "La disciplina e la costanza sono la chiave per raggiungere i risultati. Sono le cose ordinarie fatte estremamente bene che portano poi a qualcosa di straordinario. Basta avere costanza e la passione, che è il fuoco che spinge tutto". Poi la Fialdini ha incalzato la sciatrice con il concetto di bellezza, che per Sofia "è molto legata all'appagamento dell'animo. Ha tantissime declinazioni, come ad esempio l'essere in pace con se stessi". Al nome della campionessa negli ultimi tempi è stato affiancaoto quello del giornalista tv Massimo Giletti. Come dichiarato anche in una precedente intervista, la Goggia è in procinto di partire per l'Argentina per prepararsi adeguatamente in vista della nuova stagione sciistica invernale.