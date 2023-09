Schwazer al Grande Fratello, il pubblico spaccato: "Mandatelo al televoto"

Alex Schwazer parla del doping al Grande Fratello

Il campione ha parlato del doping, ammettendo: "Ero entrato in un grandissimo stato depressivo. Lo facevo all'insaputa di chi mi stava vicino e quindi entri in conflitto con te stesso. Quando ho ammesso tutto ero sollevato". Poi ha aggiunto: "Sì, il problema principale ero io, in quegli anni lì mi vedevo solo come atleta, non hai altre cose e non ti interessano altre cose. Sei in conflitto con te stesso perchè non puoi cambiare, Alex atleta era l'unica cosa importante, smettere e fare pausa non era possibile. Il mio sport se lo vuoi fare lo devi amare, se fatichi ogni giorno e lo subisci è un problema, non sono gli altri il problema. Esclusa la soluzione giusta, di staccare, le ho provate tutte: ho cambiato allenatore, psicologici, poi il doping, l'unica cosa che non avevo sperimentato. Non avevo consapevolezza che mi avrebbero scoperto, non pensavo più a quello che rappresentavo e a quello che avevo fatto, ho buttato via tutto"...