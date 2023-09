X Factor, nuovo scontro tra Morgan e Ambra: "Certe volte è durissima..."

Giovedì 21 settembre è andata in onda in prima serata su Sky ( in streaming su NOW Tv e SkyGo) la seconda puntata di X Factor 2023, il talent musicale che ha come giudici Fedez, Dargen D'Amico, Morgan e Ambra Angiolini, pronti a decidere il destino dei concorrenti che si sono presentati sul palco nella fase delle Audition. A condurre una spumeggiante Francesca Michielin che ha mostrato una grande allegria e spensieratezza, a dispetto del delicato momento che sta attraversando.