Anna Tatangelo a Verissimo: la malattia della madre, i rapporti con Gigi

Anna Tatangelo è stata ospite dell'ultima puntata di Verissimo andata in onda domenica 24 settembre su Canale 5. La cantante tifosa della Juventus ( lo ha recentemente confermato sui social ) ha raccontato a Silvia Toffanin del suo rapporto di figlia e mamma, ma anche di quello che ha oggi con il suo ex compagno Gigi D'Alessio.

Anna Tatangelo a Verissimo: il ricordo della mamma

"Mi sono aggrappata alla fede e ho cercato sempre di sorride anche se dentro di me soffrivo in quella stanza di ospedale ho finto che quello che stava accadendo fosse momentaneo… Volevo trasmettere coraggio e forza a mia madre. Questi ultimi anni mi hanno segnato tantissimo, ciò che è successo mi ha cambiato per sempre la vita. Oggi più che mai mi sento di sottolineare l’importanza della prevenzione, perché può salvare la vita", ha raccontato cedendo all'emozione l'artista parlando del tumore che ha colpito la madre e del dolore provato lo scorso anno con la sua scomparsa. In merito al suo ruolo di madre, Anna ha ammesso: "Sarò sempre grata a Gigi, anche se le strade si sono separate, abbiamo un obiettivo comune che è la serenità di nostro figlio". Anna Tatangelo è stata tra gli ospiti della festa al District 272 di Milano organizzata dalla Juventus insieme a Adidas e al fotografo Giampaolo Sgura nell'ambito degli eventi della MFW. Lo scopo dell'evento è stato quello di lanciare la nuova lifestyler jersey ispirata dalla storica eredità dei bianconeri.