"Belen ha fatto come Lukaku con l'Inter": la rivelazione di Cattelan

Alessandro Cattelan, ospite dell'ultima puntata di 'La volta buona' in onda lunedì 25 settembre, ha parlato per la prima volta del forfait di Belen Rodriguez a 'Stasera c'è Cattelan'. La showgirl argentina (che sarebbe in trattativa per un'ospitata a Domenica In) era attesa infatti nella puntata d'esordio della nuova stagione del fortunato programma di Rai 2, ma qualche giorno fa pare abbia cambiato idea.