De Martino a Belve: "Nessun tradimento. Belen, tocca ridivorziare"

Stefano De Martino sarà ospite della prima puntata di Belve 2 , il programma condotto da Francesca Fagnani che andrà in onda martedì 26 settembre in prime time su Rai 2. Sui canali ufficiali social del programma sono stati pubblicati alcuni frame della lunga intervista che l'ex di Belen Rodriguez ha rilasciato a Francesca Fagnani , dove non è mancata l'ironia anche durante le domande più insidiose.

Belve, Stefano De Martino divorziato da Belen?

Fresco dall'ennesima rottura con Belen Rodriguez, Stefano De Martino (che recentemente è stato paparazzato in compagnia di una nuova presunta fiamma) non si è sottratto alle domande insidiose della giornalista, che gli ha chiesto: "Ha capito se è divorziato?". L'ex di Amici è apparso un po' confuso in merito, poi ha ironizzato dicendo: "Toccherà ridivorziare". La giornalista ha poi chisoato con: "Come definirebbe il suo attuale stato civile?". Una domanda non a caso, che fa riferimento ai ripetuti ritorni di fiamma tra Belen e Stefano, a cui sono poi seguite altrettante rotture. De martino ha replicato: "Al momento non lo so"...