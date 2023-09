De Martino a Belve: "Con Belen mi sentivo il re del mondo, poi..."

Stefano De Martino è stato il primo ospite della nuova edizione di Belve , andato in onda martedì 26 settembre in prima serata su Rai 2 . Pungolato dalle domande sempre più insidiose di Francesca Fagnani , il conduttore di Bar Stella si è lasciato andare anche a qualche rivelazione riguardante il suo rapporto con l'ormai ex Belen Rodriguez ( oggi felicemente in coppia con l'imprenditore Elio Lorenzoni ).

Stefano De Martino e la rottura con Belen Rodriguez

Le vicende sentimentali di Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno tenuto banco durante l'estate 2023. E proprio sulla nuova fine della relazione con la showgirl argentina che il conduttore di Bar Stella ha detto: "La rottura. Quale delle tante? Non ci sono rotture felici. Quando cominci una relazione speri sempre che sia per sempre. Ma ci si fa l’abitudine, nel mio caso il callo. Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Non sono uno stinco di santo ma credo nell’esclusiva sei sentimenti. Non mi è mai capitato di avere amanti o relazioni parallele. Deve essere una fatica immane. Etichettarsi traditore significa farlo sistematicamente. Mi è capitato di tradire verso la fine dei rapporti. Era l’indizio che le cose non andavano più"...