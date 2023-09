Gentili, la confessione: "La mia reazione alla proposta di condurre Le Iene"

Veronica Gentili e la proposta di Pier Silvio Berlusconi

"Spaesata, sconcertata e lusingata", ha commentato la Gentili ricordando la reazione avuta alla proposta di condurre Le Iene (che prenderà il via il 3 ottobre in prime time su Italia 1). "Poi ho pensato che potesse essere una bella avventura e un modo per mettermi in gioco. Quando Pier Silvio Berlusconi mi ha proposto di diventare la nuova conduttrice de Le Iene sono rimasta senza fiato. Da una parte c’era la felicità per essere stata scelta, dall’altra c’erano mille dubbi, perché era “qualcosa” di totalmente diverso da tutto ciò che avevo fatto prima. Mi sono presa un po’ di tempo, ne ho parlato con mio padre e con il mio compagno. Alla fine, però, ho deciso di buttarmi. Ed eccomi qui", ha ammesso la giornalista ex conduttrice di Stasera Italia Weekend...