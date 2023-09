Sabrina Ferilli difende Belen e attacca Cattelan: "Che signore!"

Sabrina Ferilli è scesa in campo per difendere pubblicamente l'amica Belen Rodriguez, che nei giorni scorsi è stata oggetto dell'ironia di Alessandro Cattelan in tv. Motivo? La showgirl argentina, dopo aver accettato l'invito del conduttore per presenziare alla prima puntata della nuova stagione di 'Stasera c'è Cattelan' (in onda il 26 settembre) ha improvvisamente fatto dietrofront, lamentando imprecisati problemi di salute.