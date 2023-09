Sanremo 2024: la rosa dei cantanti, Amadeus e la scelta dei big

Mentre fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2024 , si moltiplicano in rete i rumors riguardanti i nomi dei fortunati cantanti che, selezionati da Amadeus , avranno l'onore di esibirsi sul palco dell' Ariston . Se al momento è ancora presto per avere delle ufficialità circa gli artisti scelti, imperversa già come di consueto il toto-nome.

Sanremo 2024, i rumors sui papabili cantanti

Tra i tanti che stanno lanciando in rete ipotesi e congetture al riguardo, c'è anche Novella 2000, che in tal senso ha raccolto il parere di un esperto del settore, Gianmarco Ceconi, che ha indicato non solo gli artisti che potremmo vedere a Sanremo 2024 il prossimo 6 febbraio, ma anche il presunto criterio con cui Amadeus selezionerebbe i cantanti per la gara, che dovrebbe garantire varietà di generi musicali. I cantanti vengono decisi prima di Sanremo giovani, a dicembre. Già verso ottobre o novembre il direttore artistico inizia a comunicare ai big e ai loro manager la volontà di averli come concorrenti della kermesse.

Blanco torna all'Ariston?

Stando alle indicazioni proposte dalla rivista sul palco dell'Ariston potrebbero tornare i The Kolors (che hanno spopolato nell'estate 2023 con il tormentone Italodisco) e Blanco (che potrebbe riscattarsi dopo che lo scorso anno è stato protagonista di un infelice momento proprio sul palco sanremese calpestando e distruggendo la coreografia preparata per la sua esibizione), anche Annalisa (protagonista della scena musicale degli ultimi mesi) e Matteo Paolillo di Mare Fuori...