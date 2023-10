Victoria Beckham, David e il presunto tradimento: crisi e dolore

Victoria Beckham è tornata a far parlare di sé per alcune confessioni fatte nel corso del documentario che ripercorre la vita del marito ed ex calciatore David (dalla sua infanzia fino all'attuale ruolo di comproprietario dell'Inter Miami) e che è in uscita mercoledì 4 ottobre sulla piattaforma streaming Netflix.

David Beckham e la crisi con Victoria

L'ex Spice Girl ha ricordato il dolore provato per i rumors circolati in passato riguardanti una presunta amante del marito David, Rebecca Loos, mentre lui giocava per il Real Madrid. "Il periodo più difficile della mia vita", ha commentato la stilista, che ha proseguito con: "non mi sentivo più come una coppia". Mentre l'ex capitano dell'Inghilterra ha ammesso che ancora non sa come hanno superato la crisi del 2003. L'unica consapevolezza in quel momento per la coppia è stata quella di dover combattere per la loro famiglia...