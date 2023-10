Fedez, X Factor e i Live: le ipotesi e i possibili sostituti

Fedez rimane ancora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è stato trasportato d'urgenza cinque giorni fa in seguito a delle emorragie interne causate da due ulcere intestinali . Durante la degenza, il rapper è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico in seguito alla presenza di una ulteriore emorragia . Stando alle ultime indiscrezioni le condizioni del marito di Chiara Ferragni sarebbero in miglioramento.

X Factor, Fedez e i Live: ipotesi sostituzione

Fedez riuscirà ad essere presente ai Live di X Factor che andranno in onda dal 26 ottobre? Troppo presto per dirlo, considerato che per il giudice del talent musicale avrà bisogno del tempo per riprendersi. Se il cantante non riuscirà a tornare in onda, cosa succederà? Tra le opzioni ci sarebbe anche quella di poter avere comunque il giudice in collegamento video da casa, ma stando ad alcuni rumors che circolano negli ambienti televisivi si potrebbe prospettare invece un'altra soluzione, ovvero quella della sostituzione di Fedez a X Factor. Chi sono i personaggi che potrebbero prendere il suo posto? Tra i nomi che già circolano anche quello dell'amico J-Ax e Annalisa, ai vertici delle classifiche da mesi.