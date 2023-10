X Factor, Morgan e la frase su Ambra a Fedez: "Ma perché deve..."

X Factor è tornato in onda giovedì 12 ottobre con un nuovo elettrizzante appuntamento in prima serata su Sky, dove non sono mancati colpi di scena e nuovi scontri. I 4 giudici del talent ( Fedez , Morgan , Ambra Angiolini e Dargen D'Amico ) sono stati chiamati a scelte più difficili, in vista di Home Visit e Live, che prenderanno il via il 26 ottobre.

X Factor, le strategie dei giudici ai Bootcamp

Le strategie dei giudici sono sempre più evidenti ed è proprio il pubblico presente in studio ad esprimere in primis il dissenso per tali scelte, come quando Ambra Angiolini ha deciso di mandare via Vittoria Gado (cedendo la sua sedia agli Isobel Kara) e quando Morgan ha scelto di mandare via Alessandro Antonini per ammettere nella sua squadra gli Animaux Formidables. Una scelta che ha suscitato l'immediata reazione di Fedez, che ha commentato: "Hai eliminato il ragazzo che ha fatto la performance migliore della serata"...